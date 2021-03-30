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March 30 2021 - 14:38

جمعية المشاريع تابعت الوضع الصحي في مستشفيي حمود والهمشري

منذ 35 mins 30 March، 2021
جمعية المشاريع تابعت الوضع الصحي في مستشفيي حمود والهمشري
لبنان

زار وفد من فرع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الجنوب برئاسة الشيخ رويد عماش، المدير الجديد لمستشفى حمود الجامعي في صيدا الدكتور إبراهيم عميص في إطار متابعة الشأن الصحي والاجتماعي، حيث قدم الوفد بحسب بيان، التهاني متمنيا له “النجاح والتوفيق والوقوف إلى جانب الناس في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالناس”.

بدوره شرح الدكتور عميص “حجم المعاناة والمخاطر داعيا إلى “مواصلة التعاون لما فيه خدمة صيدا والجنوب”.

كما قام وفد من الجمعية برئاسة الشيخ بسام أبو شقير بزيارة مدير مستشفى الهمشري في صيدا الدكتور رياض أبو العينين، مشيدا بافتتاح القسم الخاص بمعالجة المصابين بكورونا وأثنى على “جهد الطاقم الطبي والتمريضي واللوجستي لمواجهة هذه الجائحة”، متمنيا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وإدارة المستشفى “الاستمرار في العطاء، خصوصا في هذه الظروف الصعبة”.

وأكد الدكتور أبو العينين “العمل على الاستمرار في تطوير المستشفى ليكون صرحا طبيا كبيرا في خدمة المجتمع اللبناني والفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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