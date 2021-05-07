مستشفى حمود: إنجاز طبي بعلاج الأورام السرطانية في الكلى دون جراحة

أعلنت إدارة مستشفى حمود الجامعي في مدينة صيدا الجنوبية في بيان لها الجمعة عن “إنجاز طبي جديد ولأول مرة في الجنوب، عبارة عن علاج ورم ضخم في الكلية مكون من كتلة سرطانية تتخطى الـ6 سنتيمترات بالتقنية الحديثة ‏ Cryoablation Of Tumor Under CT، وهي تقنية تجميد وقتل الأورام السرطانية الخبيثة دون إجراء عملية جراحية أو آلام”.

وأشار البيان الى أن “تحقيق هذا الإنجاز تم بعدما قام رئيس قسم الأشعة في المستشفى الدكتور علي كنج بإجراء عملية لمريض في العقد السادس من عمره من خلال تخدير موضعي، حيث تمكن المريض من مغادرة المستشفى في اليوم الثاني، بعد نجاح العملية”.

من جهته، أكد الدكتور كنج على “أهمية هذه التقنية في علاج الأمراض السرطانية المختلفة كعلاج أساسي أو كعلاج مساعد للعلاج الطبي وللتخلص من الآلام الناتجة من الأمراض السرطانية”.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور إبراهيم عميس أن “هذه التقنية أصبحت متوفرة في المستشفى”، واعدا “بالعمل الدؤوب والإستمرار في تقديم أحدث الخدمات الطبية في الجنوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام