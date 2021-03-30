الشيخ ياسين: ما وصلت إليه البلاد من جوع وفوضى وفلتان أمني هو نتيجة السياسات المتبعة منذ ثلاثين عاما

رأى رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين إن ما وصلت إليه البلاد من جوع وفوضى وفلتان أمني هو نتيجة السياسات المتبعة منذ ثلاثين عاما والتي أوصلت الشعب الى حافة المجاعة وأوقعت البلاد في عتمتين، عتمة الكهرباء وعتمة المستقبل.

وخلال تصريح له قال الشيخ ياسين: إن اصرار البعض من القوى السياسية على مصالحه الخاصة أعمى بصره عن أوجاع الشعب وأصم اذانه عن أنينهم، معرباً عن أسفه لكون هذا الواقع قد حول موضوع تشكيل الحكومة الى موضوع خارجي، وهذا ما تثبته اللقاءات وجولات بعض السفراء التي أبعدت موضوع تشكيل الحكومة عن الاطار السيادي الداخلي.

وطالب الشيخ ياسين قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان القيام بواجباتها المنوطة بموجب قرار تشكيلها والمحصورة بحفظ سيادة لبنان برا وبحرا وجوا، مؤكدا على ان لا يتحول موضوع وضع الكاميرات على مرتفعات الجنوب لمراقبة الناس بدل حمايتهم، وهذا ما يعتبر إذعانا لمطالب العدو الصهيوني في الاعتداء على حرمات المواطنين، ويحول القوات الدولية الى ما يشبه قوات احتلال وعين للعدو الصهيوني، وهذا يشكل خطرا على أمن واستقرار الناس، وكذلك يحول القوات الدولية الى عامل خوف بدل ان تكون عامل اطمئنان.

وشدد الشيخ ياسين بمناسبة يوم الارض على ضرورة تكاتف قوى التحرر في الشعوب العربية لتكريس حق الشعب الفلسطيني في ارضه ووقف توجه بعض الانظمة للتطبيع مع الكيان الغاصب.

المصدر: موقع المنار