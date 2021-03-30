البرازيل تسجل 1660 وفاة جديدة بفيروس كورونا و38927 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الثلاثاء، ، تسجيل 1600 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد و38927 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 313866 وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 12 مليونا و573615 حالة، وفقا لبيانات الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من 11 مليون شخص منذ بداية تفشي المرض.

هذا وسمحت السلطات البرازيلية، الاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من صنع الشركة أسترازينيكا البريطانية وشركة سينوفاك الصينية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك