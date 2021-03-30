بلينكن يطالب مجلس الأمن بعدم تسييس المساعدات لسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 03:40

بلينكن يطالب مجلس الأمن بعدم تسييس المساعدات لسوريا

منذ 1 ساعة 30 March، 2021
بلينكن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجلس الأمن الدولي بعدم جعل المساعدات الإنسانية لسوريا قضية سياسية، وفتح المزيد من المعابر الحدودية لإيصال المساعدات.

وقال بلينكن إنه على مجلس الأمن “التوقف عن تبرير الهجمات على المستشفيات، ونقطة العبور الوحيدة المصرح بها”.

وأضاف: “رغم خلافاتنا، علينا أن نجد طريقة لمساعدة الناس… هذه مسؤوليتنا وعار علينا إذا لم نلبيها”.

وتابع “توقفوا عن جعل المساعدات الإنسانية التي تعتمد عليها حياة ملايين السوريين، قضية سياسية تنتظر بأمل مجلس الأمن… علينا إنهاء الانتظار.. فلنتحرك ونساعد شعب سوريا”.

المصدر: وكالات

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