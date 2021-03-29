“لجنة الاسير سكاف ” في “يوم الارض”: للتمسك بخيار المقاومة ضد العدو الاسرائيلي

أكدت “لجنة عميد الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي يحيى سكاف” في بيان لها بمناسبة “يوم الأرض” الاثنين أن “الشعب الفلسطيني ليس أمامه سوى خيار المواجهة المفتوحة”.

ولفتت اللجنة الى أن “ما يقوم به الإحتلال على أرض فلسطين من تهويد واعتداءات يومية هو وصمة عار على جبين الأنظمة العربية التي عمدت إلى التطبيع العلني مع الكيان الغاصب وعلى المجتمع الدولي المنحاز إلى جانب العدو الذي يغطي كافة جرائمه البربرية بحق الشعب الفلسطيني وبحق المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وشددت اللجنة على “ضرورة التمسك بخيار المقاومة والكفاح المسلح في التصدي للعدو، لأن التجارب في فلسطين ولبنان أثبتت أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة التي حطمت أسطورة جيشه، وحققت لأمتنا الإنتصار تلو الإنتصار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام