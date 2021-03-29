مؤتمر “إرهاصات الظهور وبزوغ النور” بمناسبة ذكرى ولادة منقذ البشرية الامام المهدي (عج)

عقد مؤتمر اليوم الموعود الفكري الثاني والثمانون تحت عنوان : {إرهاصات الظهور وبزوغ النور} بمناسبة ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام محمد بن الحسن المهدي (عج) ويوم المستضعفين، الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية ومركز آية الله سماحة الشيخ الأصفهاني”قدس سره” من داخل مجمع آية الله الأصفهاني “قدس سره” وبرئاسة نجله الدكتور محي الدين الأصفهاني برعایة ممثل سماحة السيد القائد في العراق آية الله سماحة السيد مجتبى الحسيني وبالتعاون مع العتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة والعتبة الحسينية المقدسة (مركز كربلاء للدراسات والبحوث) ومؤسسة عاشوراء الدولية. وأداره الاستاذ بلال زين الدين على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.
إستهله المقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم وكانت الكلمة الإفتتاحية لراعي المؤتمر آية الله سماحة السيد مجتبى الحسيني ممثل سماحة السيد القائد في العراق وأعقبه كلمة رئيس الموتمر الدكتور محي الدين الأصفهاني عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية وألقى كلمة بالمناسبة خادم جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق.
وأنشد مولد مهدوي المنشد السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية
واختتمت الجلسة الإفتتاحية بدعاء من الصحيفة السجادية مع السيد علي الموسوي .
الجلسة الأولى
الجلسة الأولى تمحورت حول مقدمات الظهور، إفتتحت مع سماحة السيد عادل العلوي من العتبة الرضوية المقدسة طارحاً بحث حول (الإنتظار الإيجابي)
ومن ثم سماحة الشيخ علي أبو ريا “لبنان” أستاذ في الحوزة العلمية ألقى بحثا عن (البصيرة في زمن الإنتظار). وتلاه سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي “العراق” أستاذ في الحوزة العلمية تحدث حول (أهمية الإنتظار للتعرف على الإمام المنتظر). قدم الاستاذ الدكتور حيدر محمد عبدالله الكربلائي مستشار مركز كربلاء للدراسات والبحوث/العتبة الحسينية المقدسة بحثاً عن (الامام المهدي “عجل الله فرجه” وفلسفة الغيبة…).
الجلسة الثانية
من ثم الجلسة الثانية تمحورت حول {القضية المهدوية العالمية} وطرح سماحة الشيخ فوزي ال سيف “القطيف” أستاذ في الحوزة العلمية بحثاً بعنوان (عصرنا الحديث وفهم القضية المهدوية).
وألقى سماحة الشيخ أديب حيدر “لبنان” إمام بلدة بدنايل بحثاً حول (الإمام المهدي ضرورة بشرية). وتحدث سماحة الشيخ عبد الحسين إيماني “إيران” أستاذ في الحوزة العلمية عن (تلاطم الأحداث وموقعنا من الظهور المبارك). وألقى سماحة الشيخ جعفر أمين خير بيك “سوريا” أستاذ في الحوزة العلمية بحثاً بعنوان (الإمام المهدي ونهاية العالم).
وألقى مدير المؤتمر الدكتور محي الدين الأصفهاني (التوصيات) وأهمها :
١-طاعة الله عز وجل.
٢-التدبر بالقران الكريم.
٣-محبه ومعرفة محمد و آل محمد(ص).
٤-الجد في الصلاة من حيث الخشوع والمواقيت.
٥-انتظار الفرج وكثرة الصلوات على النبي وآله مع الدعاء بتعجيل الفرج .
٦-تلاوة الادعيه: الندبه ،العهد ،الافتتاح ،الفرج ،الخ…
٧-التصدق بنية حفظ صاحب الزمان ( عج)على الفقراء.
٨-طلب العلم والمعرفة.
٩-السعي والمحافظه على التقوى والورع.
١٠-العمل الصالح.
١١-التحدث مع الامام بكل الرزايا والشكوى له عند كل بليه.
وشاركت العتبة الرضوية المقدسة أيضاً بفقرة شعرية للشاعرة إيمان دعبل من البحرين وختم المؤتمر بدعاء الفرج مع السيد علي الموسوي من منزل الحاج عبدالله نظير خير أخ الشهيد القائد الحاج بلال.
المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية