مؤتمر “إرهاصات الظهور وبزوغ النور” بمناسبة ذكرى ولادة منقذ البشرية الامام المهدي (عج)

عقد مؤتمر اليوم الموعود الفكري الثاني والثمانون تحت عنوان : {إرهاصات الظهور وبزوغ النور} بمناسبة ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام محمد بن الحسن المهدي (عج) ويوم المستضعفين، الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية ومركز آية الله سماحة الشيخ الأصفهاني”قدس سره” من داخل مجمع آية الله الأصفهاني “قدس سره” وبرئاسة نجله الدكتور محي الدين الأصفهاني برعایة ممثل سماحة السيد القائد في العراق آية الله سماحة السيد مجتبى الحسيني وبالتعاون مع العتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة والعتبة الحسينية المقدسة (مركز كربلاء للدراسات والبحوث) ومؤسسة عاشوراء الدولية. وأداره الاستاذ بلال زين الدين على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

إستهله المقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم وكانت الكلمة الإفتتاحية لراعي المؤتمر آية الله سماحة السيد مجتبى الحسيني ممثل سماحة السيد القائد في العراق وأعقبه كلمة رئيس الموتمر الدكتور محي الدين الأصفهاني عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية وألقى كلمة بالمناسبة خادم جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق.

وأنشد مولد مهدوي المنشد السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية

واختتمت الجلسة الإفتتاحية بدعاء من الصحيفة السجادية مع السيد علي الموسوي .