التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المطار باتجاه بيروت محلة الانفاق والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 16:58

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المطار باتجاه بيروت محلة الانفاق والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير

منذ 1 ساعة 29 March، 2021
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