زحمة سير خانقة على اوتوستراد السعديات باتجاه صيدا وعلى الطرقات الفرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 16:28

زحمة سير خانقة على اوتوستراد السعديات باتجاه صيدا وعلى الطرقات الفرعية

منذ 49 mins 27 March، 2021
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