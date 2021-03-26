استشهاد طفل سوري ووالده وإصابة مدني بانفـجار عبوة ناسـفة بريف القنيطرة الشمالي #القنيطرة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 17:44

استشهاد طفل سوري ووالده وإصابة مدني بانفـجار عبوة ناسـفة بريف القنيطرة الشمالي #القنيطرة (سانا)

منذ 1 ساعة 26 March، 2021
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