حب الله استقبل وفدا من “الاتحاد العمالي” وجرى البحث بالعديد من الملفات

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عماد حب الله الجمعة وفدا من “الاتحاد العمالي العام” برئاسة بشارة الاسمر.

وقال الاسمر بعد اللقاء “بحثنا في موضوع سلة التحفيزات للصناعيين المفترض أن تأخذ طريقها للتنفيذ بما فيها مبلغ 417 مليار ليرة موجودة في وزارة المالية، والمبلغ مخصص لدعم الصناعة والعمال في هذه المرحلة الصعبة، طبعا مع سلة تحفيزات تختص بالكهرباء وتخفيض الضرائب على المواد الأولية المستوردة”.

وتابع الاسمر “كما عرضنا موضوع اختفاء مادة الترابة من السوق وانعكاس ذلك على اليد العاملة بمختلف المجالات البلدية والبناء والوزارات وغيرها، كما يؤثر ذلك على توقف اليد العاملة عن العمل”، واضاف “بحثنا مع الوزير في ضرورة تسليم الشركات الأسمنت مطلع الأسبوع المقبل بالسعر الرسمي على أن يصار إلى تأليف لجنة تتولى اعادة دراسة السعر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام