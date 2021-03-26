الصحة الايرانية: 7980 إصابة و 81 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

قالت المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري ان 7980 اصابة و 81 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد خلال 24 ساعة مضت. وقالت سادات لاري، في تصريحها الدوري الجمعة، إن 965 مصابا جديدا بكورونا تم ارقادهم في المستشفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية. واضافت أن “إجمالي المصابين بكورونا بلغ مليونا و 838 الفا و 803 شخصا فيما بلغ اجمالي حالات الوفاة 62223 منذ تفشي الوباء في البلاد”.

ونوهت الى ان اجمالي المتعافين بلغ مليونا و 577 الفا و 408 شخصا. ولفتت الى أن 3908 مصابا بكورونا يخضعون للعلاج في صالات العناية الفائقة في المستشفيات حالياً.

المصدر: فارس