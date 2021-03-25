بيانات جديدة: لقاح “أسترازينيكا” فعال بنسبة 76% في الوقاية من أعراض كورونا

قامت شركة الأدوية العملاقة “أسترازينيكا” بتحديث بياناتها حول مدى كفاءة عمل لقاحها ضد فيروس كورونا.

وقالت إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 76% ضد مرض فيروس كورونا المصحوب بأعراض، وفعالية بنسبة 100% ضد الأمراض الشديدة أو الحرجة أو الحاجة إلى العلاج في المستشفى.

وقامت الشركة بإصدار بياناتها عبر بيان صحفي وليس في تقرير راجعه النظراء أو كتقديم رسمي لمراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال مين بانغالوس، نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث المستحضرات الصيدلانية الحيوية في الشركة، ببيان: “يتوافق التحليل الأساسي مع تحليلنا المؤقت الذي تم إصداره سابقاً، ويؤكد أن لقاح كوفيد-19 الخاص بنا فعال للغاية لدى البالغين، بما في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وأكثر”.

وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: “نحث الشركة على العمل مع مجلس مراقبة البيانات والسلامة لمراجعة بيانات الفعالية وضمان نشر بيانات الفعالية الأحدث والأكثر دقة في أسرع وقت ممكن”.

وأشارت أسترازينيكا” يوم الإثنين إلى أن لقاح “كوفيد-19” الخاص بها أظهر فعالية بنسبة 79% ضد الأمراض المصحوبة بأعراض، وفعالية بنسبة 100% ضد الأمراض الشديدة والاستشفاء.

وكما هو الحال مع تجارب اللقاحات الأخرى، كانت الشركة تتطلع لمعرفة عدد الأشخاص الذين أصيبوا بأعراض “كوفيد-19” من الذين تلقوا التطعيم، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم.

وقالت الشركة: “أظهرت نقطة نهاية ثانوية رئيسية، أن الوقاية من الأمراض الشديدة أو الحرجة والاستشفاء، فعالة بنسبة 100%. وكانت هناك 8 حالات من كوفيد-19 شديدة لوحظت في التحليل الأولي مع كل تلك الحالات في مجموعة الدواء الوهمي”.

ومن جانبه، وصف مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي في وقت سابق من هذا الأسبوع إصدار الشركة للبيانات المبكرة بأنه “خطأ غير مقصود”، وهو مصطلح رياضي يعني أنه كان خطأهمK وقال إن البيانات “جيدة حقاً، لكن عندما وضعت في البيان الصحفي، لم تكن دقيقة تماماً”.

وكافحت شركة “أسترازينيكا”، التي طورت اللقاح مع جامعة أكسفورد البريطانية، لقبول لقاحها.

وواجه تطوير “أسترازينيكا” للقاح العديد من التحديات، من أنباء عن إصابة اثنين من المتطوعين بأعراض عصبية في الخريف الماضي إلى توقف في طرح اللقاح في عدة دول أوروبية وسط مخاوف من تسببه في حدوث جلطات دموية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية منذ ذلك الحين إنه لا يوجد دليل على أن اللقاح يمكن أن يسبب جلطات دموية.

المصدر: سي ان ان