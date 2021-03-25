حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال 26 فلسطينيا

شنت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن”قوات العدو اعتقلت فجر اليوم 21 مواطناً فلسطينيا من بلدة بيت كاحل في الخليل”.

كما اعتقلت قوات العدو مواطنا من منزله في المدينة بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات العدو شابا بعد مداهمة منزله في بلدة تل جنوب المدينة، كما داهمت منزل أسير في بيت فوريك شرقي نابلس وفتشته واستجوبت سكانه.

وشهدت مدينة رام الله اعتقال قوات العدو، لشاب من قرية المغير شرق المدينة.

كما اعتقلت قوات العدو، شابين من بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمقابلة مخابراتها.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام