نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 21 و22 و23 آذار؛ وأظهرت النتائج وجود تسع وخمسين (59) حالة إيجابية.

وجاء إقفال نتائج 21/3/2021 كالاتي:

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 22/3/2021 كالاتي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 23/3/2021 كالاتي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام