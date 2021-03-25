الحوثي: الشعب اليمني لن يألوا جهدا في مواجهة العدوان وهو اليوم أكثر قوة وعزم

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الجمهورية اليمنية في مجال التصنيع العسكري اعتمدت على خبراء يمنيين كان لهم تجارب قبل ثورة 21 سبتمبر بالإضافة لأبناء الثورة.

وقال الحوثي إن “هناك إنجازات في القطاع الزراعي وغيره وهناك متابعة من قائد الثورة والقيادة السياسية لهذا القطاع”.

وأشار إلى أن العمل مستمر قضائيا سواء من خلال معهد القضاء الأعلى وملاحقة المزورين وما تحقق في السجل العقاري ومختلف القضايا المتعثرة، مؤكدًا أنهم يسعون لتطهير القضاء، والقضاة يؤدون واجباتهم بالرغم من أزمة المرتبات.

وأضاف الحوثي “نراهن على وعي رجال المنظومة العدلية فهم رجال القانون، والعوائق التي تواجهنا هي مخلفات النظام الماضي”، لافتًا إلى أن العدوان عمل طوال سنوات ما قبل الحرب على إفشال المستوى التعليمي واستهدف القطاع التعليمي بشكل كبير.

وتابع قائلًا “قدمنا رؤية تخص القطاع التعليمي إلى الإخوة في وزارة التعليم العالي وهي حاليا طور الدراسة ونعمل على تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال”.

وأردف أن “الحصار والعدوان يؤخران تنفيذ الكثير من الخطوات في الرؤية الوطنية لبناء الدولة، إلا أننا ندعو الإخوة في مختلف المؤسسات والوزارات للاستمرار في العمل الجاد لتخطي كل التحديات”.

وفيما يخص الإيرادات، قال محمد علي الحوثي “دعوتنا فيما يخص الإيرادات تفيد جميع أبناء الشعب اليمني، ورفض الطرف الآخر لهذه المبادرة يظهر لكل موظفي الجمهورية من الذي يعرقل صرف المرتبات”. وأضاف أن “مستقبل الحل السياسي مرتبط بوعي الشعب اليمني”.

وأوضح الحوثي أن الدور البريطاني سيء فبريطانيا شريكة في العدوان وطائرتها وفريق خبرائها يشاركان السعوديين في قصف الشعب اليمني.

كما أوضح أن الدور الروسي ضعيف لحد الآن وكنا نأمل أن يكون لروسيا دور أكبر في رفض العدوان والحصار على اليمن.

وأردف “نقول لأبناء شعبنا بيض الله وجوهكم وأنتم الصخرة التي كسرت كل مؤامرات العدو على اليمن”، مضيفًا “لم نأبه بالعدو عندما كان في أوج قوته، واليوم لن نأبه بالاستمرار في المواجهة لأن موقفنا دفاعي ودفاعنا عن الوطن واجب مقدس”.

المصدر: المسيرة نت