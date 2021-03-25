الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية: السلام يتطلب وقف العدوان ورفع الحصار وسحب القوات الأجنبية من اليمن

أكد البيان الختامي للفعالية السياسية الوطنية للأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية، الأربعاء، أن السلام مع دول العدوان يتطلب وقف عدوانها ورفع حصارها وسحب جميع القوات الأجنبية المتواجدة في الأراضي اليمنية.

وقال البيان الختامي للفعالية التي عقدت بالعاصمة صنعاء: إن اليوم الوطني للصمود هو يوم للانتصار والمضي قدماً نحو بناء الدولة اليمنية القوية القادرة التي تليق بالشعب اليمني وتضحياته التي يعود لها الفضل الكبير في شموخ اليمن وعزته.

وبارك تطوير القدرات العسكرية والانتصارات الميدانية واستبسال الجيش واللجان الشعبية الذين رووا تراب اليمن بدمائهم للدفاع عن سيادته واستقلاله.

وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية الرفض المطلق لمشاريع التجزئة والتقسيم لليمن وفرض الوصاية عليه تحت أي غطاء.

وشددت على أهمية التوجه حكومة وشعباً ومكونات وأحزاب نحو الاكتفاء الذاتي في كل المجالات وعلى كل الأصعدة وتعزيز الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالمال والرجال.

كما أكدت على مضمون وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب على الجمهورية اليمنية المسلمة للمبعوث الأممي في أبريل 2020 كون المواجهة العسكرية هي مع دول تحالف العدوان وليست مع طرف أو أطراف يمنية.

ورفضت “عسكرة القضايا الإنسانية والتشديد على فصلها عن المسار السياسي والعسكري، مؤكدة أن فتح المطارات والموانئ والسماح بدخول المشتقات النفطية والدواء والغذاء قضايا أساسية لا يجوز بأي حال ربطها بالمسار السياسي أو اخضاعها للمقايضات.

ودعا البيان الختامي “المغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني والاستجابة لدعوات المصالحة الوطنية”، مؤكدا أن العدوان ومرتزقته هم من يحاصر الشعب اليمني ويمنع تسليم المرتبات ودخول المشتقات وعليهم أن يتحملون مسئولية ذلك ومالاته.

وأكد أن السلام مع دول العدوان يتطلب وقف عدوانها ورفع حصارها وسحب جميع القوات الأجنبية المتواجدة في الأراضي والجزر والمياه والأجواء اليمنية والالتزام بتعويض الشعب اليمني وإعادة إعمار ما دمروه وما ترتب عليه من نتائج ووقف التدخل في الشأن اليمني بكل صوره بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

وشدد على أن وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية استحقاق إنساني وقانوني لشعبنا اليمني لا نقبل بالمقايضة به بأي شروط عسكرية أو سياسية.

عبرت المكونات الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية على الانفتاح على حوار يمني يمني يحقق الاستقرار السياسي مع وقف أي مواجهات عسكرية وفق الثوابت الوطنية التي تحقق سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله من أي تبعية أو ارتهان خارجي بما يحافظ على حقوق اليمن التاريخية.

ودعت أبناءنا وإخواننا في المحافظات الجنوبية والشرقية لإدراك مخططات العدوان والتحلي بالوعي واليقضة ورفض ما آلت إليه أوضاعهم من تدهور ومعاناة جراء الاحتلال.

وجددت الدعوة للأمة العربية والإسلامية وشعوبها وأحزابها وعلماءها ومفكريها إلى رفض مظلومية الشعب اليمني واستنكارها، مؤكدة على موقف الشعب اليمني من قضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة وفي مقدمة ذلك تحرير فلسطين ورفع مظلوميتها التاريخية.

كما جددت إدانة التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب واعتبار ذلك خيانة للأمة وثوابتها.

المصدر: المسيرة نت