قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة خلال عمليات دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل اعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال سلمت عدد من المواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها في مراكز التحقيق.

واعتقلت قوات الاحتلال في مدينة الخليل المحتلة فجر اليوم 21 مواطناً من بلدة بيت كاحل، بعد مداهمة منازلهم بشكل.

واشارت وسائل اعلام فلسطينية إلى ان قوات الاحتلال أفرجت عن 20 من المعتقلين صباح اليوم بعد التحقيق معهم، وأبقت على اعتقال الشاب محمد عزام عصافرة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف عصافرة من منزله في المدينة بعد تفتيشه والبعث بمحتويات.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال في مدينة نابلس الشاب همام أحمد عصيدة البنا 25 عاما بعد مداهمة منزله في بلدة تل جنوب المدينة.

كما وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد توفيق نصاصرة في بيت فوريك شرقي نابلس وقامت بتفتيشه واستجواب سكانه.

وفي الوقت ذاته اعتقلت قوات الاحتلال في مدينة رام الله شاب من قرية المغير شرق المدينة وسط الضفة.

وذكر شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رائد عيسى أبو عليا (19 عاما) عقب مداهمة منزله في القرية، وتفتيشه، واستجواب ساكنيه.

واعتقلت قوات الاحتلال في بيت لحم شابين من بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمقابلة مخابراتها.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة ناصر أبو عجمية (21 عاما) وعبد الله خالد أبو حديد (18 عاما)، من منزليهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما سلمت من نفس المخيم الشاب عدي عدنان شحادة (25 عاما) بلاغا لمقابلة مخابراتها.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

المصدر: فلسطين اليوم