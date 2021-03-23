ستولتنبرغ: قوات دول حلف الناتو ستغادر أفغانستان سويا في الوقت المناسب

أكد الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء، أن “قوات الدول الأعضاء في الحلف الموجودة في أفغانستان سوف تغادر سويا في الوقت المناسب”، وذلك في وقت تنتظر أطراف أفغانية مغادرة القوات الأميركية المحتلة في شهر أيار/مايو المقبل وفق اتفاق وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي عقب احتماع لوزراء خارجية دول الناتو، “لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى حل سلمي ودائم خاصة مع جهود واشنطن الحالية”، على حد تعبيره. كما أبدى ترحيبه بإعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التزام واشنطن دعم حلف الناتو.

المصدر: سبوتنيك