فتح أوتوستراد الجية بإتجاه الجنوب،في حين انّ المسلك الاخر باتجاه بيروت لا زال مقفلاً،ويوجد زحمة سير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 18:02

فتح أوتوستراد الجية بإتجاه الجنوب،في حين انّ المسلك الاخر باتجاه بيروت لا زال مقفلاً،ويوجد زحمة سير في المحلة

منذ 2 ساعة 23 March، 2021
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