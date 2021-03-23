قائد القوة البرية في الجيش الايراني: الأمن مستتب في كافة مناطقنا الحدودية

أعلن قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري أن “الأمن المستدام مستتب في جميع المناطق الحدودية ومنها شمال غرب البلاد”. واضاف حيدري، في تصريحه خلال زيارته لمدينة اروميه مركز محافظة اذربيجان الغربية، إنه “بفضل جهود قوات الجيش والحرس الثوري وتكاتفهما يستتب الأمن المستدام في المناطق الحدودية شمال غرب البلاد”.

وتابع أن زيارته لمحافظة اذربيجان الغربية “تهدف الى دراسة وتقويم الجهوزية الدفاعية والقتالية للوحدات المنتشرة في مناطق شمال الغرب”. ولفت الى أن “الزيارة تهدف ايضاً الى تفقد المستشفى التابعة للجيش في المحافظة والامكانيات العلاجية المتوفرة فيها”. ووصف الجهوزية القتالية والدفاعية لوحدات الجيش المنتشرة في محافظة اذربايجان الغربية بـ “الرفيعة للغاية”، مؤكداً أن “الجيش يتمتع بالجهوزية الكاملة للدفاع عن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

المصدر: فارس