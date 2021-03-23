النائب سليم عون ل “سبوتنيك” عن الازمة الحكومية: هناك عدة أمور ستُعالج ولن نقف مكتوفي الأيدي كفريق سياسي ولا غيرنا من الأصدقاء السياسيين أو المجلس النيابي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 18:02

النائب سليم عون ل “سبوتنيك” عن الازمة الحكومية: هناك عدة أمور ستُعالج ولن نقف مكتوفي الأيدي كفريق سياسي ولا غيرنا من الأصدقاء السياسيين أو المجلس النيابي

منذ 2 ساعة 23 March، 2021
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