رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان: الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في تموز/ يوليو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 14:18

رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان: الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في تموز/ يوليو

منذ 1 ساعة 23 March، 2021
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