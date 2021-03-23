طقس عاصف غدا الاربعاء وتصل سرعتها لـ 80كلم /س

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء وبقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار، كما تكون الرياح قوية وتشتد سرعتها لتقارب ال90 كلم/س خصوصا شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر يرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار.

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق اوكرانيا مصحوب بكتل هواية باردة والذي يقترب تدريجيا، يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء مما يؤدي الى طقس متقلب، ماطر وعاصف أحيانا ويستمر تأثيره حتى يوم السبت حيث ينحسر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا مترافقة بعواصف رعدية اعتبارا من الظهر خصوصا في المناطق الجنوبية، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا خصوصا شمال البلاد لتصل سرعتها الى 80 كلم/س مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود ال3 امتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1800 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1500متر.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع ال 1500 متر وما فوق ، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل الى سرعة 70كلم/س ويرتفع موج البحر لحدود ال 3 أمتار.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، يتحول مساء الى غائم وتشتد غزارة الامطار مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتاروح : على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 6 الى 8 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20و 50 كلم/س، تشتد احيانا لتتجاوز ال 80كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية.

– الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الغبار والضباب على المرتفعات ليلا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25و 80 %.

– حال البحر: مائج الى هائج.

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية