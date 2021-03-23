5 حصص من الفاكهة والخضار تحتاجونها لحياة أطول

5 هو رقم حظك الجديد. هذا هو عدد حصص الفاكهة والخضار التي تحتاج إلى تناولها كل يوم لتعيش لفترة أطول، وفقًا لدراسة جديدة أصدرتها جمعية القلب الأمريكية (AHA) التي حللت بيانات تمثل ما يقرب من مليوني شخص بالغ في جميع أنحاء العالم.

ووجدت الدراسة أن اثنتين من تلك الوجبات الخمس يجب أن تكون من الفاكهة، بينما يجب أن تركز الوجبات الثلاثة الأخرى على الخضار.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور دونغ وانغ، عالم الأوبئة وخبير التغذية في كلية الطب بجامعة هارفارد: “من المرجح أن تقدم هذه الكمية أكبر فائدة فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض المزمنة الرئيسية، وهي كمية يمكن تحقيقها نسبيًا لعامة الناس، وجدنا أيضًا أنه ليس كل الفاكهة والخضار تقدم نفس الدرجة من الفائدة، رغم من أن التوصيات الغذائية الحالية تعالج عمومًا جميع أنواع الفاكهة والخضار، بما في ذلك الخضار النشوية، وعصائر الفاكهة، والبطاطس”.

ولم تكن البازلاء، والذرة، والبطاطس، والخضار النشوية الأخرى، على سبيل المثال، مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة أو الإصابة بأمراض مزمنة محددة.

وأظهرت الدراسة أن الخضار ذات الأوراق الخضراء الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين C، مثل السبانخ، والخس الأخضر، واللفت، جنبًا إلى جنب مع الجزر، لديها العديد من الفوائد.

وضمن فئة الفاكهة، ساعدت الأنواع الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين ج، مثل التوت بجميع أنواعه والحمضيات، في تقليل مخاطر الوفاة والأمراض المزمنة. ومع ذلك، فإن عصير الفاكهة لم يساعد في ذلك. ووجدت الأبحاث السابقة أن الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة هي مفتاح كل فائدة.

وتشير الإرشادات الغذائية إلى أنه يجب على النساء البالغات تناول 1.5 كوب على الأقل من الفاكهة و 2.5 كوب من الخضار كل يوم. ويحتاج الرجال إلى المزيد أي 2 كوب من الفاكهة، و 3.5 كوب من الخضار يوميًا.

ومع ذلك، فإن نسبة 9٪ فقط من البالغين في الولايات المتحدة يتناولون الوجبات المقترحة من الخضار، و12٪ فقط يأكلون الكمية الموصى بها من الفاكهة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

المصدر: سي ان ان