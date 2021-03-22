3000 قسيمة بنزين من محطات الأيتام للفانات العمومية

أطلقت محطات “الأيتام” التابعة لجمعية “المبرات” الخيرية، مبادرتها الخاصة بالفانات العمومية، استكمالا لما بدأته الأسبوع الفائت مع أصحاب السيارات العمومية، ضمن برنامج دعم العائلات والأسر الأكثر حاجة.

وفي بيان صادر عن إدارة شركة “الأيتام” للمحروقات، أعلنت الشركة “انطلاق المرحلة الثانية من مبادرتها الإنسانية حيال أهلنا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المحروقات، بعد إنجاز المرحلة الأولى وتوزيع قسائم بنزين على 3000 سائق سيارة عمومية”.

وأشارت إلى أن ” المبادرة ستطال زهاء 3166 سيارة فان في كل من محطات الأيتام في بيروت والجنوب والبقاع”.

وحددت “موعد تسليم القسائم ابتداء من اليوم الإثنين وذلك وفق البرنامج الآتي:- توزيع القسائم يومي الإثنين 22 آذار والأربعاء 25 آذار.- التعبئة (بنزين أو ديزل) يومي الثلاثاء 23 آذار والخميس 25 آذار من الساعة العاشرة صباحا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام