قرار قضائي برفع السرية المصرفية عن رئيس مجلس الانماء والاعمار وآخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2021 - 12:12

قرار قضائي برفع السرية المصرفية عن رئيس مجلس الانماء والاعمار وآخرين

منذ 1 ساعة 22 March، 2021
القضاء اللبناني
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه، بناء لطلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، بالإستناد الى إدعاء النائب العام المالي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا، أرسلت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الى النيابة العامة التمييزية قرارها برفع السرية المصرفية عن حسابات رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومهندسين عاملين معه وعدد من المتعهدين والإستشاريين، بجرم الهدر في شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير، وذلك على خلفية الإخبار المقدم من الإعلامي سالم زهران، كما حدد القاضي أبو سمرا جلسة إستجواب للمدعى عليهم في ملف الصرف الصحي في 30 آذار الجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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