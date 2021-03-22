اليمن :طيران العدوان يشن 5 غارات على مدينة صنعاء (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 22 2021 - 01:24

اليمن :طيران العدوان يشن 5 غارات على مدينة صنعاء (المسيرة)

منذ 2 ساعة 21 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة