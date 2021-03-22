حركة امل أحيت الذكرى السنوية الـ 36 لشهداء مواجهة حومين التحتا

احيت حركة امل إقليم الجنوب الذكرى السنوية الـ 36 لشهداء مواجهة حومين التحتا ضد العدو الاسرائيلي، بوقفة رمزية امام اضرحة الشهداء في البلدة بحضور عضو قيادة إقليم الجنوب في الحركة علي دياب والمسؤول التنظيمي للمنطقة الثالثة عمران حسن واعضاء لجنة المنطقة الثالثة، اعضاء من القيادة العامة والمفوضية العامة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، لفيف من العلماء وفعاليات بلدية واختيارية وذوي الشهداء والجرحى.

استهلت الوقفة بآي من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن ارواح الشهداء، ثم النشيد الوطني ونشيد حركة امل عزفتهما الفرقة الموسيقية لكشافة الرسالة الاسلامية. وبعد مراسم وضع الاكاليل كانت كلمة لعضو لجنة المنطقة الثالثة في الحركة محمد عيسى جدد فيها العهد والولاء للشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام