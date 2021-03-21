السيد الخامنئي:الأجهزة الاستخباراتية الاميركية والصهيونية تعمل على تفريغ الانتخابات من أهميتها مستخدمين الفضاء الافتراضي بشكل واسع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2021 - 17:02

السيد الخامنئي:الأجهزة الاستخباراتية الاميركية والصهيونية تعمل على تفريغ الانتخابات من أهميتها مستخدمين الفضاء الافتراضي بشكل واسع

منذ 48 mins 21 March، 2021
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