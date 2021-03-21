مراسل المنار: تحليق طائرات العدو الاسرائيلية الحربية فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الاثناء وبشكل مكثف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2021 - 17:02

مراسل المنار: تحليق طائرات العدو الاسرائيلية الحربية فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الاثناء وبشكل مكثف

منذ 2 ساعة 21 March، 2021
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