العدو الإسرائيلي ينوي مصادرة المزيد من الأراضي بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2021 - 19:32

العدو الإسرائيلي ينوي مصادرة المزيد من الأراضي بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 20 March، 2021
العدو الإسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

أخطرت قوات العدو الاسرائيلي السبت المواطنين الفلسطينيين بمصادرة 17 دونما من أراضي قرى حارس وسرطة وبروقين غرب سلفيت في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اخطرت المواطنين بمصادرة عشرات الدونمات، بذريعة فتح طريق تربط بين مستوطنة بركان الصهيونية والشارع المسمى عابر السامرة”.

وقالت المصادر “نتوقع أن يتم الاستيلاء أضعاف ما تم اخطارنا به، بسبب درايتنا بطبيعة الشارع الذي يستعد الاحتلال لشقه، حيث تختلف الأرقام في الواقع عن تلك التي يتحدث عنها الاحتلال في الاخطارات”.

المصدر: فلسطين اليوم

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