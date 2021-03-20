الصحة الفلسطينية: تسجيل 23 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت أنم تسجيل 23 وفاة جديدة بوباء كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة “تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة الغربية: ضواحي القدس 2، قلقيلية 4، نابلس 2، طولكرم 1، بيت لحم 2، الخليل 6، جنين 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 4، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة”.

وأوضحت الوزارة أن “الاصابات سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 53، قلقيلية 88، نابلس 269، طولكرم 134، بيت لحم 90، الخليل 194، جنين 166، طوباس 38، أريحا والأغوار 13، رام الله والبيرة 160، سلفيت 26، قطاع غزة 248، مدينة القدس 301”.

المصدر: فلسطين اليوم