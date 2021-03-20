اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل…

اكتشف علماء مخلوقا غريبا لم يشاهد أو يرصد من قبل في الأحفوريات القديمة المكتشفة من عصور ما قبل التاريخ، حيث يتميز بشكله الغريب المجنح الذي لا يشبه أي حيوان على الإطلاق.

وتوقعوا أن المخلوق الغريب المكتشف من العصر الطباشيري هو عبارة عن صنف غريب من أسماك القرش التي تتغذى على العوالق أو بالترشيح.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة “ناشيونال جيوغرافيك”، يجمع هذا المخلوق الذي “لا يشبه أي أحد” تم العثور عليه، بين شكل القرش الانسيابي وبين الأجنحة العريضة والزعانف.

وذكرت الدراسة أن هذا “المخلوق القديم لا يشبه أي أحد تم العثور عليه من قبل في السجل الأحفوري”.

وعثر أحد عمال المناجم في عام 2012 على مجموعة غريبة من العظام في طبقات صخرية عمرها 95 مليون عام بالقرب من فاليسيلو في المكسيك.

ويقول رومين فولو، عالم الحفريات في متحف ولاية كارلسروه في ألمانيا: “علمت بوجودها عن طريق عالم الحفريات، مارغريتو غونزاليس غونزاليس، الذي جمعها بواسطة طريق تقطيع الصخور حول الهيكل العظمي المحفوظ”.

وتم وصف العينة في دراسة نُشرت، أمس، في مجلة “Science” العلمية، ومنح الحيوان الذي يبلغ طوله ستة أقدام اسم “Aquilolamna milarcae”.

وبحسب الدراسات فإن هذا الحيوان المكتشف هو نوع من أسماك القرش التي تتغذى بالترشيح على عكس أي سمكة معروفة في الوقت الحالي أو السابق.

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة، العالم فولو: “كانت فكرتي الأولى عند رؤية الحفرية أن هذا الشكل الفريد من نوعه جديد تمامًا وغير معروف بين أسماك القرش، في معظم الأحيان، يتم التعرف على أسماك القرش الأحفورية عن طريق الأسنان والجزء العرضي من العمود الفقري. فالعثور على هيكل عظمي كامل وغريب للغاية، يقدم فرصة نادرة لدراسة وتشريح هذا السباح القديم”.

المصدر: سبوتنيك