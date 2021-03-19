القبض على مرتكب العديد من جرائم السرقة بعدد من قرى البقاع الغربي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الجمعة انه تم إلقاء القبض على مرتكب للعديد من جرائم السرقة في عدد من قرى البقاع الغربي.

وقال البيان “بعد ان حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة في عدد من بلدات البقاع الغربي، كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها، توصلت إلى كشف هوية الفاعل، ويدعى ط. ج. (مواليد عام 1995، لبناني)”.

وتابع البيان “بتاريخ 13-3-2021، ومن خلال المتابعة الدقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في بلدة الرفيد وعملت على توقيفه”، واضاف “بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من /11/ عملية سرقة في عدد من قرى البقاع الغربي، طالت منازل، ومعدات زراعية، وأدوات كهربائية، وبطاريات سيارات، ومضخات مياه، وغيرها”، واوضح “أجري المقتضى القانوني في حقه وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام