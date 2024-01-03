أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الاربعاء إلقاء القبض على قاتل مواطن داخل منزله في محلّة نسيم البحر – عرمون.

وقال البيان “بتاريخ 16-12-2023، عُثِرَ على المواطن ص. ن. (من مواليد عام 1977)، في داخل منزله الكائن في محلّة نسيم البحر – عرمون، جثّة هامدة مضرّجة بالدماء، بسبب عدّة طعنات في العنق”، وتابع “بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، التي قامت بها عناصر فصيلة عرمون، تمكّنت، في خلال فترة زمنيّة قصيرة، من تحديد هويّة المشتبه فيه، ويُدعى: ب. ع. (من مواليد عام 1997، سوري الجنسيّة)”.

واضاف البيان “من خلال التّحريّات والرّصد والتّعقّب، تمكّنت الفصيلة المذكورة من توقيفه بتاريخ 19-12-2023، بعد أن عملت على استدراجه وسوقه إلى مركز الفصيلة، حيث اعترف بجريمته، وأنّه قتل المغدور نتيجة خلافات شخصيّة ومادّيّة”، واوضح “أودع الموقوف القضاء المختص، عملاً بإشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام