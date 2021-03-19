روسيا تنتج لقاحاً ضد إصابة الحيوانات بكورونا

كشفت هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية “روس سيلخوزنادزور”، اليوم الخميس، أنها ستقدّم في نهاية نيسان/ أبريل، لقاحاً بيطرياً ضد العامل المسبّب لـ كوفيد 19، وقد تم بالفعل فتح الطلب المسبق على العقار.

وقالت صحيفة “الطب البيطري والحياة” التابعة للهيئة، إن “اللقاح في مرحلة التسجيل وسيظهر في السوق في المستقبل القريب. وقد تم بالفعل فتح طلب مسبق على العقار الجديد”؛ حيث يخطط لعرض اللقاح في 20 نيسان/أبريل.

يذكر، بأن لقاح ” كارنيفاك-كوف” مخصص للوقاية من عدوى فيروس كورونا (كوفيد19) لدى حيوانات الفراء والكلاب والقطط عملت على تطويره المؤسسة العلمية التابعة لـ “روس سيلخوزنادزور” المركز الفيدرالي لصحة الحيوان.

المصدر: الميادين