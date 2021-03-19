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March 19 2021 - 08:12

لبنان يتسلم الشحنة الأولى من لقاح “سبوتنيك V” المضاد لكورونا في الأسبوع المقبل

منذ 43 mins 19 March، 2021
اللقاح الروسي سبوتنيك v
لبنان

قال رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي، جاك الصراف، إن الدفعة الأولى من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد سوف تصل لبنان الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الصراف قوله إن “الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك في ستصل إلى لبنان الأسبوع المقبل”، في إطار تنفيذ عقد أبرمته شركة “فارما ترايد” التابعة لمجموعة “ماليا”، ويشمل مليون جرعة.

وأشار إلى أن اللقاح سيكون متوفرا في المستشفيات “بسعر الكلفة” أي 38 دولارا للجرعتين، ويمكن أن يضاف إليه سعر الحقنة، إلا في حال تم تأمينها من قبل وزارة الصحة اللبنانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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