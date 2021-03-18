كورونا في تركيا.. تسجل أكبر حصيلة بالإصابات

أعلنت وزارة الصحة التركية الخميس انه تم تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى، ما يمثل أكبر عدد للحالات اليومية في تركيا خلال العام 2021.

وأفادت الوزارة “بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20049، مقابل 18912 في بيانات الأربعاء، ليصل إلى مستوى 2950603 حالات”.

وذكرت الوزارة أن “حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 29777 شخصا بعد تسجيل 81 حالة جديدة مقارنة مع 73 الأربعاء”، وأعلنت “عن شفاء 18615 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 2770638 شخصا”.

المصدر: روسيا اليوم