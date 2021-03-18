الصحة الفلسطينية: تسجيل 18 وفاة و2311 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 18 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة “تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة: الخليل 4، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، طولكرم 3، قلقيلية 1، نابلس 3″، وتابعت “تم تسجيل 3 وفيات في مدينة القدس، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 168، جنين 241، سلفيت 62، رام الله والبيرة 344، نابلس 333، ضواحي القدس 85، قلقيلية 65، الخليل 320، بيت لحم 127، أريحا والأغوار 30، طوباس 32، قطاع غزة 270، مدينة القدس 234”.

المصدر: فلسطين اليوم