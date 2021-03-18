“حد السيف”… أحد أخطر الطرق الجبلية في العالم

يسهم إنشاء بعض الطرق الجبلية في اختصارات الكثير من الوقت والجهد للوصول إلى بعض المناطق، ويسهم في تسريع عجلة التنمية في أي دولة.

وتعد الصين من الدول التي تستثمر في البنية التحتية الخاصة بالطرق سواء في المناطق الجبلية أو الجسور التي يتم إنشاؤها فوق الماء.

وتقول صحيفة “الشعب” الصينية إن الطريق، الذي تم إنشاؤه فوق جبال “تشي ياو” الشاهقة في محافظة شيتشو بتشونغتشينغ، يعد من أخطر الطرق الجبلية ويصف بـ “حد السيف”، تم إنشاء طريق سريع قاطع للأنفاس على الجبل، الذي يقع على ضفتيه منحدرات الجبال الحادة”.

وتابعت: “هذه التضاريس الوعرة تجعل السير في هذا الطريق مهمة محفوفة بالمخاطر، ويشبه المشي على حد السيف”.

لكن الصحيفة أوضحت أن هذا الطريق جذب إليه الكثير من محبي المغامرة، وحوّل القرى الجبلية المحاذية له إلى وجهة سياحية.

المصدر: وكالة شينخوا