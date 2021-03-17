مصادر المنار: الرئيس المكلّف #سعد_الحريري يزور قصر #بعبدا قبل ظهر غد الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 23:00

مصادر المنار: الرئيس المكلّف #سعد_الحريري يزور قصر #بعبدا قبل ظهر غد الخميس

منذ 22 mins 17 March، 2021
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