عائلة الأسير سكاف زارت القائم بالأعمال الإيراني: العقوبات على إيران لوقوفها بجانب فلسطين والمقاومة

استقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان حسن خليلي الاربعاء وفدا من عائلة عميد الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي يحيى سكاف.

وشدد خليلي على أن “الطريق الذي سلكه يحيى سكاف هو السبيل الوحيد لمواجهة أعداء الأمة الذين يعملون على تقسيمها وتفتيتها، من خلال إثارة النعرات العرقية والطائفية والمذهبية”.

بدوره، قال جمال سكاف شقيق الأسير يحيى “نشكر كافة المتضامنين مع قضيتنا لا سيما الإخوة الأعزاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذين نتضامن معهم أيضا في قضية اختطاف عملاء العدو الصهيوني للديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة في لبنان، حيث ما يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن”.

وأكد سكاف أن “كل العقوبات الظالمة التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نتيجة وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية وقوى المقاومة والممانعة في المنطقة بمواجهة العدو الصهيوني والإستكبار العالمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام