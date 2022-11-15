وفد من حزب الله ممثلاً السيد نصر الله و شخصيات عزت عائلة الأسير سكاف بشقيقته في المنية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 13:04

وفد من حزب الله ممثلاً السيد نصر الله و شخصيات عزت عائلة الأسير سكاف بشقيقته في المنية

منذ 35 mins 15 November، 2022
عائلة الأسير سكاف
لبنان

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة الشمال في الحزب الشيخ رضا أحمد، منزل عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف في المنية.

و قال الشيخ أحمد:”أتينا إلى منزل المناضل يحيى سكاف لتقديم واجب العزاء بإسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله و قيادة المقاومة، لأننا نعتز بهذا المنزل و بعائلة عميد الأسرى الذين كانوا السباقين في تقديم التضحيات في سبيل تحرير أوطاننا من رجس الإحتلال، و أكد الشيخ أحمد على عمق العلاقة التاريخية التي تربط المقاومة و قيادة حزب الله مع هذه العائلة العزيزة”.

كما زار منزل الأسير سكاف نائب المنية الأستاذ أحمد الخير لتقديم العزاء، و ممثلي الفصائل الفلسطينية و الأحزاب الوطنية اللبنانية.
و تلقى جمال سكاف شقيق الأسير اتصال تعزية من الوزير السابق محمود قماطي، و برقيات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و من رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا.

المصدر: موقع المنار

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