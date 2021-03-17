الوزير حسن: نتريث قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استخدام لقاح “استرازينيكا” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2021 - 10:32

الوزير حسن: نتريث قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استخدام لقاح “استرازينيكا”

منذ 31 mins 17 March، 2021
الوزير حمد حسن
لبنان

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “تأخر وصول لقاح “استرازينيكا” سببه الالتباس الحاصل في آثاره الجانبية، وهذا أمر ستحسمه غدًا المنظمات الدولية صاحبة الصلاحية والاختصاص”، موضحًا أن “لبنان يستقدم اللقاح بناءً على تقارير منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية العالمية ونحن الآن نتريث قبيل القرار النهائي بشأن استخدام لقاح استرازينيكا”.

وقال الوزير حسن في حديث إذاعي أننا “كنا ننتظر وصول لقاح استرازينيكا الى لبنان في منتصف آذار لكن الشركة المصنّعة توقفت عن التسليم بسبب الكلام عن عوارض جانبية”، وأضاف أن “تقارير طبية تشير الى ان فوائده أكثر من مضاره”.

المصدر: اذاعة صوت لبنان

التعليقات

ذات صلة