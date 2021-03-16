مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تصدت لعدوان اسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 23:52

مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تصدت لعدوان اسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات

منذ 12 mins 16 March، 2021
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