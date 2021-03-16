أردوغان: السعودية طلبت شراء طائرات مسيرة من تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن “المملكة العربية السعودية طلبت شراء طائرات مسيرة من تركيا، وذلك في وقت تسود في العلاقات بين البلدين توترات منذ مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018”.

وصرح أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقيات ولقاء أعضاء المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك: “السعودية تنفذ مناورات عسكرية مع اليونان من جهة وتطلب شراء طائرات مسيرة من تركيا من جهة ثانية”. وأوضح أن بلاده لن تقدم أي تنازلات في الخلاف القائم شرقي البحر المتوسط مع اليونان وقبرص.

المصدر: سبوتنيك