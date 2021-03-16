علي خليل: لعدم المكابرة وتسهيل تشكيل الحكومة وغير ذلك سنشهد المزيد من الإنهيار

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب “حاولنا تمرير أزمة الكهرباء حتى إيجاد حل بإعطاء جزء من السلفة لأننا خيرنا بين العتمة والسلفة”.

وأضاف خليل “قبل 17 تشرين كان هناك مناقصة مع وزارة الطاقة لالتزام المعامل، لكن من حينها الى اليوم لم نتقدم أي خطوة الى الأمام”، وتابع “بالتالي اليوم الأساس الذي عملنا عليه، هو أننا حاولنا أن نمرر هذه الأزمة المرحلية حتى إيجاد حل بإعطاء جزء من السلفة لأنها تصرف من أموال الناس والخوف كل الخوف ان يتم التوجه إلى المس بموجودات مصرف لبنان وهذا الأمر غير مقبول”.

ورأى خليل ان “الحل الوحيد هو تراجع أصحاب القرار عن المكابرة والإنكار وتسهيل تشكيل الحكومة وعدم رمي المسؤولية على الآخر”، وتابع “غير ذلك سنشهد المزيد من الإنهيار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام