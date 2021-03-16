أكثر من 2 مليون و672 ألف وفاة و120 مليونا و774 ألف إصابة عالميا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 12:04

أكثر من 2 مليون و672 ألف وفاة و120 مليونا و774 ألف إصابة عالميا خلال 24 ساعة

منذ 7 mins 16 March، 2021
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