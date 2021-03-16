وزارة الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 10:12

وزارة الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 9 mins 16 March، 2021
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